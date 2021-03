Outriders, Doom 3 VR Edition e tutte le altre uscite della settiman

L'ultima settimana di marzo vede l'arrivo di due giochi molto attesi: parliamo di Outriders di Square Enix e DOOM 3 VR Edition per PlyStation VR, ma queste non sono ovviamente le uniche due uscite degli ultimi sette giorni.

Da segnalare anche il debutto di Disco Elysium The Final Cut e dell'intera serie di Kingdom Hearts su PC, inoltre arrivano Narita Boy e Evil Genius 2.

Lunedì 29 marzo

Doom 3 VR Edition | PSVR

The Game of Life 2 | Switch

Neptunia Virtual Stars | PC

Martedì 30 marzo

Disco Elysium The Final Cut | PS5, PS4, PC, Mac

Kingdom Hearts III | PC

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix | PC

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PC

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PC

C14 | PS5, PS4

I Saw Black Clouds | PS4, Xbox One, Switch, PC

Auto Chess | PS5

Narita Boy | PS4, Xbox One, Switch, PC

UnderMine | PS4

Evil Genius 2 | PC

Ballon Girl | Switch

Afterpulse | Switch

TY The Tasmanian Tiger 2 Bush Rescue HD | Switch

Aron's Adventure | PC

The Binding of Isaac Repentance (DLC)| PC

Mercoledì 31 marzo

Squad Killer | PS4, Xbox One, Switch

Escape from Life Inc | Xbox One

My Time at Sandrock | PC

Radon Blast | Xbox One

Drive Buy | Switch

Storm Tale | Switch

Rainbocorns | Switch

Giovedì 1 aprile

Outriders | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Dungeons and Puzzles | Switch

Acalesia | PS4, Xbox One, Switch

What Comes After | Switch

Abbie's Farm for Kids and Toddlers | Switch

Stick Fight The Game | Switch

Train Station Simulator | Switch

A Long Way Down | Switch

Moorhuhn Kart 2 | Switch

Street Racing Tokyo Rush | Switch

Good Night Knight | Switch

OpenTTD | PC, Mac

Venerdì 2 aprile

Mittleborg City of Mages | PS4, Xbox One

Papa's Quiz | Xbox One

Welcome To The Adventure Inn | PC

Outriders rappresenta l'uscita più in vista della settimana, il gioco Square Enix sarà disponibile da giovedì primo aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia, sin dal lancio scaricabile a costo zero da Xbox Game Pass.