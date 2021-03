Outriders: quanto dura la campagna principale? Ne parla People Can Fly

Nell'ultima intervista a GamingBolt, Bartek Kmita e Piotr Nowakowski di People Can Fly non si sono limitati a precisare che Outriders non avrà contenuti tagliati per i DLC ma hanno discusso anche della longevità del titolo, tra contenuti della campagna principale e attività secondarie da svolgere liberamente.

In merito alla ricchezza di contenuti riversati dagli autori polacchi della dimensione sci-fi di Outriders, il direttore Kmita e lo sviluppatore capo Nowakowski partono dalle considerazioni sull'approccio al gameplay ed estendono il discorso per fornire delle anticipazioni sul titolo: "Beh, molto dipende da come vuoi approcciarti al gioco, perché potrai seguire la storia principale e dedicarti solo ad essa. In teoria potrai anche decidere di intraprendere la campagna principale ai livelli di difficoltà più bassi, ma in tal caso ovviamente non ci vorrà molto per finirla".

Fatta questa dovuta precisazione, i due esponenti di People Ca Fly ritengono che il tempo medio di gioco dovrebbe attestarsi tra le 20 e le 40 ore, anche se "ci sono tanti fattori che possono determinare la longevità, come la volontà di cercare gli equipaggiamenti più adatti al tuo stile di gameplay e la volontà di immergersi nelle missioni secondarie".

Per i due alti rappresentanti di People Can Fly, però, ogni discorso sulla longevità non tiene conto dei contenuti da fruire nell'esperienza endgame di Outriders con le Spedizioni: "Se sarai super fortunato, in teoria potrai finire la prima run e ottenere tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo personaggio. Ma quando parlo di longevità, qui, mi riferisco alla campagna principale. Perché poi ci sono le Spedizioni, ed è davvero difficile arrivare fino a quel punto con una build basata solo di oggetti leggendari".