Outriders, la dura vita del Distruttore: i giocatori vengono cacciati dai party

Nonostante i problemi ai server, non ancora del tutto risolti, Outriders è riuscito a conquistare il cuore di una nutrita schiera di fan. La strada verso la perfezione è tuttavia ancora lunga, e comincerà nei prossimi giorni con la prima grande patch correttiva e un intervento di bilanciamento alle classi Tecnomante e Mistificatore.

A giudicare da quanto si legge in rete, in ogni caso, sembra che anche il Distruttore meriti attenzione da parte del team di sviluppo. I giocatori che utilizzano questa classe se la stanno passando davvero male poiché spesso e volentieri vengono cacciati dai party nelle Spedizioni. Il motivo? Infliggono un ridotto quantitativo di danni.

Quella del Distruttore, per chi non lo sapesse, è una classe di tipo Tank, pertanto il suo compito è quello di attirare l'attenzione dei nemici, assorbire il maggior quantitativo di danni possibile e lasciare che altre classi facciano il lavoro sporco. Per questo motivo posseggono un maggior quantitativo di salute, un'armatura che attutisce il 30% di danni in più e un'abilità che consente loro di ricaricare energia sconfiggendo i nemici, tutto a discapito della potenza d'attacco.

Fin qui, tutto nella norma: funziona così in tutti i giochi di questo tipo. Nell'end-game di Outriders, tuttavia, la qualità del loot dipende dalla velocità con la quale vengono portate a termine le spedizioni, pertanto i giocatori tendono a massimizzare il danno e scegliere classi come il Mistificatore e il Piromante, ostracizzando i Distruttori. "Che si ******* tutti quelli che cacciano i Devastatori fuori dalle Spedizioni. Non è colpa nostra se non arrechiamo tanti danni. Stiamo cercando di farmare come voi per ottenere equipaggiamenti migliori", scrive un utente parecchio arrabbiato su Reddit. "Questo tipo di tossicità sancirà la morte della community".

Un altro giocatore afferma che sta "riscontrando molte difficoltà ad affrontare le attività più avanzate perché nessuno vuole un Distruttore" nella squadra. Non mancano gli utenti che ci scherzano su, ma appare evidente che c'è qualcosa che non va nell'attuale meta, una situazione che merita tutta l'attenzione di People Can Fly.