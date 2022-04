Outriders e l'enorme espansione Worldslayer: l'evento di presentazione ha una data

A conferma delle novità in arrivo su Outriders Worldslayer promesse da People Can Fly, gli sviluppatori polacchi fissano la data dell'evento di presentazione dell'enorme espansione dello sparatutto sci-fi.

La prossima Trasmissione di Outriders svelerà tutte le novità contenutistiche previste per Wordlslayer, un DLC che, a giudicare dai primissimi spezzoni di gameplay condivisi da People Can Fly, promette di ampliare in maniera sensibile il perimetro narrativo e ludico di Outriders.

Il teaser di Worldslayer cita espressamente l'arrivo di "nuovi contenuti e sistemi", suggerendo così l'introduzione di funzionalità del tutto inedite o, addirittura, la possibilità di "abbandonare" il pianeta alieno Enoch per partire alla volta dei mondi limitrofi ed esplorare scenari ancora più esotici.

L'evento di presentazione di Outriders Worldslayer inizierà alle ore 18:00 italiane di giovedì 21 aprile. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale su Outriders New Horizons, il grosso update gratuito lanciato a novembre su PC, PlayStation, Xbox e Google Stadia con tante migliorie, ottimizzazioni e aggiunte al gameplay dello sparatutto futuristico edito da Square Enix.