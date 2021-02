Outriders esce il 1° aprile anche su Google Stadia: preordini aperti, svelati i bonus

Quest'oggi, Square Enix e People Can Fly hanno confermato che Outriders, nuovo looter shooter cooperativo in terza persona, verrà lanciato il 1° aprile anche su Google Stadia, oltre che su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Contestualmente all'annuncio, Google ha anche dato il via ai preordini di Outriders sullo store di Stadia, dove può essere prenotato al prezzo di 69,99 euro. Tutti coloro che procederanno all'acquisto anticipato avranno diritto ai bonus del pacchetto Hell's Ranger, contenente:

I completi maschili e femminili degli Hell's Rangers

L'arsenale di 11 armi uniche degli Hell's Rangers

Le mod e le decalcomanie per i veicoli degli Hell's Rangers

Su Google Stadia Outriders supporterà la funzione esclusiva Stream Connect, che consente ai giocatori di osservare le azioni dei propri compagni di squadra grazie a delle finestre in sovrimpressione, come già accade in Gohost Recon Breakpoint, giusto per fare un esempio. Sulle pagine del blog istituzionale di Stadia, in ogni caso, non si fa menzione della Demo Estesa di Outriders con le prime ore di gioco, destinata ad arrivare sulle altre piattaforme il prossimo 25 febbraio. A quanto pare al momento non risulta essere prevista: a tal proposito, l'account Twitter ufficiale di Stadia ha invitato i giocatori ad inoltrare le proprie richieste a Square Enix, alla quale spetta la decisione finale.

Outriders è uno sparatutto RPG in terza persona cooperativo da 1 a 3 giocatori ambientato sul pianeta ostile di Enoch, dove ogni cosa sembra essersi evoluta per far fuori il genere umano. Ne saprete di più leggendo la nostra ultima anteprima di Outriders.