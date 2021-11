Outriders si espande: in arrivo il grande update gratuito New Horizon e il DLC Worldslayer

Il preannunciato Broadcast sul mega update gratis di Outriders offre a People Can Fly l'opportunità di illustrare nel dettaglio tutti i contenuti in arrivo nello sparatutto sci-fi tra aggiornamenti, espansioni e funzionalità aggiuntive.

La prima novità riguarda Outriders New Horizon, una grande espansione gratuita che sarà disponibile da domani, 16 novembre, per tutti coloro che hanno acquistato il gioco o ne fruiscono tramite Xbox Game Pass.

Gli autori polacchi descrivono New Horizon come un "enorme aggiornamento completamente gratuito" che sarà foriero di sorprese: una volta installato l'update sarà possibile accedere a quattro nuove Spedizioni, a un sistema transmog nuovo di zecca e allo sblocco del limite di tempo per cimentarsi nelle sfide delle Spedizioni già disponibili in Outriders. Ma non è tutto.

Sempre attraverso New Horizon passerà l'introduzione di nuovi aspetti per le armi, un ribilanciamento complessivo di classi, abilità e mod, una riprogettazione delle Spedizioni di Tiago e molti altri miglioramenti generali. Gli esploratori del mondo alieno Enoch saranno inoltre felici di sapere che la loro avventura proseguirà nel 2022 con l'espansione premium Outriders Worldslayer.