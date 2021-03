Outriders e il farming sfrenato nella demo: in arrivo un limite per i drop leggendari

L'incredibile successo della demo gratuita di Outriders, scaricata più di due milioni di volte su PC e console, sta per subire una modifica per limitare alcuni comportamenti dei giocatori.

Come ben saprete, la demo di Outriders include la prima porzione del gioco e permetterà agli utenti di trasferire i propri progressi nella versione finale. Approfittando di questa funzionalità extra e della possibilità di giocare e rigiocare le varie missioni secondarie presenti nella versione di prova, alcuni giocatori stanno accumulando una gran quantità di armi leggendarie. Un simile atteggiamento potrebbe "rompere" il gioco all'uscita, dal momento che la possibilità di entrare in possesso di un arsenale di questo tipo e di potenziare queste armi nel corso dell'avventura per adeguarne il potere al proprio livello potrebbe rendere l'avventura troppo semplice. A questo proposito, gli sviluppatori hanno deciso di intervenire tempestivamente e nei prossimi giorni arriverà una patch che non solo introdurrà un'opzione per attivare/disattivare il motion blur, ma limiterà anche il drop di armi leggendarie, che continueranno ad essere presenti anche nella demo.

In attesa di vedere come si evolverà la demo nelle prossime settimane, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le nostre prime impressioni sulla versione di prova di Outriders.