Outriders, niente GAAS: storia e narrazione sono troppo importanti per gli autori

Nel corso dell'estate, People Can Fly ha avuto modo di mostrare al pubblico un nuovo trailer di Outriders, shooter dalle atmosfere cupe in arrivo su piattaforme di attuale e prossima generazione.

Sulla natura dello shooter, si è di recente espresso Bartosz Kmita, Game Director della produzione. In un'interessante intervista concessa alla redazione di IGN.com, l'autore ha motivato la decisione del team di non abbracciare il modello del GAAS per lo sviluppo di Outriders. "Quando abbiamo iniziato a lavorare al gioco e abbiamo compreso che la narrazione è così importante, - ricorda - abbiamo realizzato che se avessimo realizzato un game-as-a-service, probabilmente avremmo iniziato a frammentare il tutto in sotto-contenuti. Non abbiamo voluto farlo perché per noi la storia è davvero molto importante". In aggiunta, il Director ha evidenziato come le meccaniche di talune declinazioni del modello GAAS non convincano il team: "Pensiamo ci siano parecchi bei giochi sul mercato, e forse le persone non hanno più modo di spendere 300 ore in grinding per sostanzialmente ottenere un oggetto in-game".



Per queste ragioni, Outriders è stato concepito per essere un gioco completo sin dal Day One. Ancora priva di una data di uscita, la produzione del team polacco è attesa per il tardo 2020 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X. Una versione Google Stadia di Outriders arriverà invece in un secondo momento.