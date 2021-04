Outriders: i giocatori più dispettosi impediscono la raccolta del loot nelle Spedizioni

Si torna ancora una volta a parlare di Outriders e dei suoi problemi, anche se in questo caso a scatenare le polemiche sono gli stessi giocatori dello shooter con visuale in terza persona.

Se nelle scorse settimane i giocatori che utilizzavano una specifica classe di Outriders venivano sbattuti fuori per via del poco danno inflitto ai nemici, causa di rallentamento nelle Spedizioni, ora la situazione si è fatta molto più grave. Stando alle segnalazioni di un gran numero di giocatori, stanno aumentando gli utenti che, per puro divertimento, stanno arrivando alle sequenze finali delle missioni endgame e, a pochi passi dalla capsula contenente il bottino epico e leggendario, buttano fuori dalla partita gli alleati. Dal momento che le Spedizioni ai livelli di difficoltà più alti richiedono una certa abilità e dedizione, potete immaginare quanto possa essere frustrante ricevere un trattamento simile. Ed è proprio per tale ragione che sono in molti ad aver abbandonato l'idea di giocare in coop online e stanno affrontando le Spedizioni a difficoltà più basse in solitaria, così da non incappare in giocatori scorretti.

Al momento non si hanno commenti sulla situazione da parte di People Can Fly, ma è probabile che il team di sviluppo corra presto ai ripari per impedire che i giocatori mettano le mani sul loot a fine partita.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione completa di Outriders.