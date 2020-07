Outriders sarà un gioco completo sin dal lancio: gli sviluppatori criticano i GaaS

Il direttore creativo di People Can Fly, Bartosz Kmita, è intervenuto in un'intervista a VideoGamesChronicle per criticare la formula dei GaaS (i cosiddetti "giochi a sviluppo continuo") ma soprattutto per ribadire che Outriders è un titolo che, sin dal giorno di lancio, sarà completo di tutti i suoi contenuti.

Discutendo di questa delicata questione, specie in funzione del confronto tra Outriders e la concorrenza diretta di sparatutto sci-fi come Destiny 2 o Anthem che, invece, rientrano appieno nel genere dei GaaS (seppur con modalità diverse... e fortune alterne), Kmita ha ritenuto giusto sottolineare come "siamo onesti: i giochi non sono super economici, quindi dobbiamo dare un valore a quei soldi che le persone spendono per acquistarli. I giochi di oggi possono anche essere brevi ma vengono proposti a prezzo pieno... penso che questa non sia la strada da dover intraprendere come settore in generale".

Alla redazione di VGC, il direttore creativo della software house polacca spiega inoltre che "per la quantità di denaro che i giocatori di Outriders pagheranno, sono certo che riceveranno molte ore di un'esperienza divertente con un prodotto finito che permetterà agli utenti di apprezzarne ancora di più i contenuti. Ed è quello che, da giocatore, mi aspetto anche da altre società".

Già in passato, i vertici di People Can Fly hanno precisato che Outriders non è un GaaS e non comprende microtransazioni. Nel chiudere la notizia, vi ricordiamo che Outriders, il frenetico sparatutto next gen di Square Enix e People Can Fly è atteso in uscita per fine 2020 su PC, PS4 e Xbox One, oltreché su PS5 e Xbox Series X.