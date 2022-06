Outriders è gratis su Steam, ma solamente per un weekend: link per il download

In vista del sempre più imminente lancio di Worldslayer, i ragazzi di Square Enix e People Can Fly provano ad invogliare i nuovi giocatori a recarsi sul pianeta ostile di Enoch offrendo la possibilità di giocare gratis ad Outriders su Steam.

Se avete sempre desiderato dare una chance al looter shooter dei creatori di Bulletstorm, questo è il momento giusto, dato che Outriders può essere giocato gratis su Steam da oggi 20 giugno fino a giovedì 23 giugno: per partecipare non dovete far altro che recarvi sulla pagina del negozio e cliccare sul pulsante "Avvia gioco".

Outriders verrà temporaneamente aggiunto alla vostra libreria su Steam, pronto per essere giocato senza alcuna limitazione fino al termine del periodo gratuito. Nel caso doveste rimanere affascinati da Enoch e dalle molteplici bocche da fuoco a disposizione delle quattro classi di personaggi, allora potrete anche approfittare di un lauto sconto sull'acquisto di una copia del gioco, che per l'occasione viene proposto al prezzo scontato di 21,99 euro anziché 39,99 euro.

L'iniziativa precede di qualche giorno il lancio dell'espansione Worldslayer, fissata per il 30 giugno 2022. Oltre ad una nuova campagna, introdurrà due rami di abilità aggiuntivi per ogni classe, una nuova modalità endgame denominata Prova di Tarya Gratar, un nuovo sistema di progressione per i giocatori di alto livello e, ovviamente, tanti equipaggiamenti, armi e mod mai visti prima.