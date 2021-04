Outriders guida: come muoversi su Enoch con il viaggio rapido

Il mondo di Outriders, nuovo looter-shooter di People Can Fly, è estremamente vasto e ricco di insidie, e molte delle missioni che vi ritroverete a svolgere vi porteranno piuttosto lontano dalla vostra base principale, tanto da farvi sentire il bisogno di una funzione di viaggio rapido simile a quella presente in molti titoli open world.

Fortunatamente, una funzione di questo tipo è effettivamente presente all’interno di Outriders, anche se implementata in maniera leggermente differente da quelle presenti in altri titoli simili nella struttura. In effetti, la funzionalità di viaggio rapido disponibile in Outriders non prevede la possibilità di viaggiare verso qualunque tipo di destinazione a vostra scelta, ma limita le vostre possibilità di movimento verso i soli accampamenti già disponibili sulla mappa. Inoltre, non potrete utilizzare il viaggio rapido durante le fasi di combattimento che vi coinvolgono, mentre per poterlo utilizzare durante una sessione di gioco in modalità multigiocatore cooperativo dovrete prima effettuare una votazione insieme a tutti i membri del vostro gruppo.

Outriders: come usare il viaggio rapido

Per potervi spostare velocemente utilizzando il viaggio rapido dovrete per prima cosa localizzare i cosiddetti, ovvero alcune zone specifiche sparse per tutta la mappa che fungeranno da punti di partenza per i vostri viaggi rapidi. Una volta localizzato uno di questi siti, dovrete prima ripulirlo da tutti ipresenti e successivamente dirigervi verso l’ologramma che rappresenta uno stendardo: una volta arrivati a questo punto interagite con l’ologramma e il vostro personaggio pianterà la, in modo da reclamare definitivamente la proprietà della zona, che in questo modo resterà per sempre sgombra da eventuali altri nemici.

A partire da questi siti di transito potrete poi effettuare i vostri viaggi rapidi: per farlo vi basterà interagire con lo stendardo dell’Esploratore da voi posizionato, e selezionare l’accampamento destinazione dalla mappa che si aprirà successivamente. Come detto nel paragrafo iniziale, tuttavia, non sarete in grado di utilizzare questo sistema per viaggiare da un punto di transito ad un altro, ma solamente per tornare ad uno dei vostri accampamenti.

Nel caso in cui vogliate scoprire le opinioni della redazione sul gioco, in attesa della recensione, vi rimandiamo al Provato di Outriders.