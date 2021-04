Outriders: la guida completa a tutte le Armi Leggendarie

Come in ogni prodotto appartenente al genere dei looter shooter con una struttura "alla Destiny" che si rispetti, anche in Outriders i giocatori potranno dedicarsi alla ricerca di armi e pezzi di equipaggiamento di livello sempre maggiore, grazie ai quali affrontare missioni e nemici sempre più pericolosi.

Armi

Tutte le armi leggendarie

All'interno del gioco potrete infatti reperire una, ottenute come ricompensa dopo il completamento di alcune missioni e incarichi, recuperate sotto forma di bottino dai nemici sconfitti e dalle casse di scorte sparse per la mappa, oppure semplicemente acquistate dai mercanti di Enoch. Ogni arma è caratterizzata da un indicatore di, diviso nei cinque classici livelli diversi: Comune, Non Comune, Raro, Epico, Leggendario, in ordine di potenza crescente. Tutte le armi possiedono alcune statistiche di base, come la potenza di fuoco e la stabilità dell'arma, che aumentano in base al livello e alla rarità dell'oggetto. In aggiunta a queste statistiche, tutte le armi che hanno una rarità superiore a Non Comune possiedono, come la capacità di penetrare le armature o infliggere danni critici, mentre tutte le armi di rarità superiore a Raro porteranno in dote alcune, tramite le quali sarà possibile sfruttare nuove opzioni di combattimento.

Thunderbird

Il Thunderbird è un fucile d'assalto che gode di un'estrema precisione, pari ad un ottimo 86%, e di un incredibile valore di stabilità, pari al 91%. Queste caratteristiche la rendono un'arma estremamente adatta ai combattimenti a medio raggio, grazie anche ad una gittata massima quantificata in 55 metri.

Potenza totale: 209

Danno: 10

Dimensione caricatore: 40 colpi

Rateo di fuoco: 600 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 1,5 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 125%

Modificatore danno critico: 10,8%

Modificatore status power: 16,2%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 6%

Ultimate Storm Whip : grazie a questa abilità i proiettili che colpiscono i nemici infliggono danni da fulmine

: grazie a questa abilità i proiettili che colpiscono i nemici infliggono danni da fulmine Striga: una parte del danno critico inflitto ai nemici viene convertito in salute

Voodoo Matchmaker

Un fucile d'assalto simile al precedente per precisione (86%) e stabilità (91%) e statistiche base, ma con maggiori capacità di fuoco, una gittata massima decisamente inferiore (35 metri) e differenti abilità. Estremamente letale a distanza ravvicinata.

Potenza totale: 376

Danno: 17

Dimensione caricatore: 40 colpi

Rateo di fuoco: 600 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 1,5 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 125%

Percentuale di danni convertiti in salute: 1,19%

Cure ricevute: 6%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 7%

Ultimate Damage Link : i colpi creano connessioni tra i nemici, distribuendo a tutti una percentuale dei danni normali e dei danni Anomalia che uno di loro dovesse subire

: i colpi creano connessioni tra i nemici, distribuendo a tutti una percentuale dei danni normali e dei danni Anomalia che uno di loro dovesse subire Vulnerability Bullets: i colpi infliggono Vulnerabilità ai nemici

Raróg's Gaze

Carabina molto efficace dalla lunghissima distanza grazie ad una gittata massima di 100 metri e a una precisione del 78%. Il valore di stabilità pari solo al 58% richiede di aggiustare la mira sul bersaglio dopo la grande maggioranza dei colpi sparati.

Potenza totale: 335

Danno: 63

Dimensione caricatore: 8 colpi

Rateo di fuoco: 149 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 2 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 250%

Moltiplicatore danno critico: 11%

Moltiplicatore status power: 16,2%

Moltiplicatore danno a lunga distanza: 6,5%

Wellness Trap : i colpi causano esplosioni, infliggendo danni aggiuntivi e applicando Debolezza ai nemici colpiti e a quelli circostanti

: i colpi causano esplosioni, infliggendo danni aggiuntivi e applicando Debolezza ai nemici colpiti e a quelli circostanti Burning Bullets: i colpi infliggono danni da fuoco ai nemici

Aerie Master

Questo fucile a pompa è in grado di infliggere enormi danni a distanze molto ravvicinate, a causa di una gittata massima di soli 20 metri, ma richiede grande capacità di gestione del rinculo dell'arma per via di una stabilità che si attesta sul 24%. Completa il pacchetto il valore della precisione, pari al 65%.

Potenza totale: 327

Danno: 172

Dimensione caricatore: 3 colpi

Rateo di fuoco: 86 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 1,6 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 104%

Moltiplicatore danno critico: 11%

Cure ricevute: 6,5%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 7%

Weightlessness: i colpi infliggono Time Rift, uno status che solleva i nemici in aria

i colpi infliggono Time Rift, uno status che solleva i nemici in aria Critical Point: aumenta le probabilità di infliggere un colpo critico

Golem's Limb

Fucile a pompa leggendario molto simile al precedente, meno potente ma leggermente più preciso, grazie ad una precisione pari al 78%, una stabilità del 21% e una gittata massima di circa 15 metri.

Potenza totale: 290

Danno: 125

Dimensione caricatore: 6 colpi

Rateo di fuoco: 68 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 2,1 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 125%

Penetrazione armatura: 11,7%

Percentuale di danni convertiti in salute: 1,17%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 6,5%

Golem Rising : i colpi che uccidono i nemici ti garantiscono una protezione aggiuntiva

: i colpi che uccidono i nemici ti garantiscono una protezione aggiuntiva Vampire: i colpi che uccidono i nemici aumentano la percentuale di danni convertiti in salute dei colpi successivi

The Iceberg

Fucile da cecchino leggendario perfetto per effettuare tiri da lunghissima distanza, grazie alla gittata di 200 metri, e ad altissima precisione, pari al 100%. Completa questo gruppo di statistiche una stabilità del 44%.

Potenza totale: 151

Danno: 54

Dimensione caricatore: 5 colpi

Rateo di fuoco: 75 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 2,2 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 200%

Moltiplicatore danno critico: 11,7%

Moltiplicatore potenza totale: 15%

Modificatore danno a lunga distanza: 6,5%

Winter Blast : i colpi critici causano esplosioni di ghiaccio che infliggono Congelamento al nemico colpito e a quelli nelle vicinanze

: i colpi critici causano esplosioni di ghiaccio che infliggono Congelamento al nemico colpito e a quelli nelle vicinanze Icebreaker: i nemici congelati uccisi esplodono, infliggendo ulteriori danni intorno a sé

Grim Marrow

Quest’arma leggendaria ricade nella categoria delle mitragliatrici medie, e unisce ad una buona gittata, pari a 50 metri, una ottima precisione e un’altrettanto buona stabilità, rispettivamente pari al 96% e al 91%, e bilancia l’altissimo rateo di fuoco con un danno molto basso.

Potenza totale: 168

Danno: 8

Dimensione caricatore: 80 colpi

Rateo di fuoco: 545 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 3 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 129%

Moltiplicatore danno critico: 11,7%

Percentuale di danni convertiti in salute: 1%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 6%

Singularity : i colpi che uccidono i nemici creano un’Anomalia, che una volta distrutta esplode infliggendo danni ai nemici circostanti

: i colpi che uccidono i nemici creano un’Anomalia, che una volta distrutta esplode infliggendo danni ai nemici circostanti Improved Stiffening: i colpi infliggono Rallentamento ai nemici

The Migraine

Mitragliatrice leggera leggendaria devastante se utilizzata a distanza ravvicinata, vista la sua gittata di 15 metri. Sopperisce ad una precisione non altissima (55%) con una grande stabilità (89%) e un rateo di fuoco estremo.

Potenza totale: 224

Danno: 9

Dimensione caricatore: 50 colpi

Rateo di fuoco: 857 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 1,3 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 150%

Moltiplicatore danno critico: 12,8%

Percentuale di danni convertiti in salute: 1,17%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 6%

Ultimate Bleeding Bullets : i colpi sparati infliggono Sanguinamento ai nemici

: i colpi sparati infliggono Sanguinamento ai nemici Bomb’s Ahead: i colpi che uccidono i nemici li trasformano in bombe Anomalia, che esplodono subito infliggendo danni intorno a sé

Amber Vault

Quest’arma leggendaria possiede un buon equilibrio tra gittata, precisione e stabilità, i cui valori sono rispettivamente 50 metri, 76% e 79%.

Potenza totale: 314

Danno: 12

Dimensione caricatore: 60 colpi

Rateo di fuoco: 750 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 2,7 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 125%

Penetrazione armatura: 10,8%

Moltiplicatore cure ricevute: 7%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 7%

Killing Spree : i colpi che uccidono i nemici aumentano il danno inflitto di una certa percentuale per un certo periodo di tempo, cumulabili fino a cinque volte

: i colpi che uccidono i nemici aumentano il danno inflitto di una certa percentuale per un certo periodo di tempo, cumulabili fino a cinque volte Brain-eater: i colpi critici non consumano munizioni

Torment & Agony

L’unica pistola all’interno dell’attuale set di armi leggendarie di Outriders. Quest’arma, nonostante una gittata massima di soli 25 metri, garantisce un’ottima stabilità, pari al 91%, e tutto sommato anche una buona precisione, pari al 69%.

Potenza totale: 254

Danno: 12

Dimensione caricatore: 40 colpi

Rateo di fuoco: 750 colpi al minuto

Tempo di ricarica: 1,3 secondi

Moltiplicatore colpo critico: 129%

Penetrazione armatura: 11,7%

Moltiplicatore status power: 15%

Modificatore danno a distanza ravvicinata: 7%

Judgment Enforcer : i colpi marchiano i nemici; durante la ricarica infliggi una percentuale del danno dell’arma a tutti i nemici marchiati. I marchi vengono rimossi quando cambi arma

: i colpi marchiano i nemici; durante la ricarica infliggi una percentuale del danno dell’arma a tutti i nemici marchiati. I marchi vengono rimossi quando cambi arma Clip Combustion: ricaricare l’arma produce un’onda d’urto che infligge danni ai nemici nell’area

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul nuovo titolo di People Can Fly, in attesa della recensione ufficiale, vi rimandiamo al nostro provato di Outriders.