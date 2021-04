Outriders: la guida ai controlli per PC e tutte le console

Dopo aver dato prova delle proprie potenzialità attraverso la pubblicazione di una demo pubblica nelle scorse settimane, Outriders è finalmente pronto a debuttare sul mercato PC e console, Outriders è gratis su Game Pass sin dal day one e tutti gli abbonati possono scaricare subito il gioco di People Can Fly su console Xbox e giocare in streaming su Android.

Come in tutti i prodotti che appartengono al genere dei looter shooter, e degli action più in generale, anche in Outriders è estremamente importante comprendere fin da subito il funzionamento del sistema di controllo del gioco, in modo da poterlo padroneggiare il prima possibile. Questo vi permetterà infatti di ottenere fin dalle prime fasi di gioco un considerevole vantaggio in termini di reattività sui vostri avversari, siano essi altri giocatori oppure nemici controllati dall'intelligenza artificiale. Ecco quindi la lista completa dei controlli del gioco per tutte le piattaforme disponibili.

Controlli PC

Muoviti in avanti - premi W

Muoviti indietro - premi S

Muoviti a sinistra - premi A

Muoviti a destra - premi D

Corri - tieni premuto Shift

Muovi la visuale - muovi il Mouse

Usa copertura - premi Barra Spaziatrice

Schiva/Arrampicati - premi Ctrl

Spara - premi Tasto Sinistro del Mouse

Mira - premi Tasto Destro del Mouse

Ricarica - premi R

Usa le abilità - premi 1, 2 o 3

Interagisci - premi E

Cambia arma - premi Q

Corpo a corpo - premi F

Controlli PlayStation

Muovi il personaggio - muovi L3

Corri - tieni premuto L3

Muovi la visuale - muovi R3

Usa copertura - premi X

Schiva/Arrampicati - premi Cerchio

Spara - premi R2

Mira - premi L2

Ricarica - premi Quadrato

Usa le abilità - premi L1, R1 o L1+R1

Interagisci - premi Quadrato

Cambia arma - premi Triangolo

Corpo a corpo - premi R3

Controlli Xbox

Muovi il personaggio - muovi L

Corri - tieni premuto L

Muovi la visuale - muovi R

Usa copertura - premi A

Schiva/Arrampicati - premi B

Spara - premi RT

Mira - premi LT

Ricarica - premi X

Usa le abilità - premi LB, RB o LB+RB

Interagisci - premi X

Cambia arma - premi Y

Corpo a corpo - premi R

Nel caso in cui vogliate scoprire qualche informazione in più sul nuovo titolo di Peaple Can Fly, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Outriders in attesa della recensione.