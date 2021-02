Outriders, guida al cross-play: come giocare in co-op con gli amici

Proprio come la versione finale del gioco, la demo di Outriders implementa la possibilità di giocare in cooperativa online con utenti su altre piattaforme grazie al cross-play. Scopriamo insieme come attivare ed utilizzare questa particolare funzionalità.

Attivazione del cross-play

Il primo passo da seguire è quello relativo all'abilitazione di questa funzionalità, che di default non è attiva. Se volete fare in modo che il matchmaking possa abbinarvi a giocatori che utilizzano un dispositivo diverso dal vostro o più semplicemente entrare in partita con i vostri amici che giocano su una piattaforma diversa, accedete al menu delle opzioni, selezionate "Dinamica di gioco" e scorrete fino a trovare la voce "Attiva cross-play", la quale va impostata su "Sì".

Come invitare un amico su altre piattaforme in Outriders

Una volta che voi e i vostri amici avete attivato il cross-play, potete creare una partita semplicemente selezionando la voce "Gioca con i tuoi amici" nel menu principale oppure entrando in qualsiasi momento del gioco nei menu. A questo punto selezionate la voce "Genera il tuo codice di gioco" nella sezione "Codice cross-play": in questo modo potrete vedere a schermo una combinazione di numeri e lettere che potete comunicare ai vostri amici, dal momento che Outriders non integra una lista amici unifica tra le varie piattaforme simile a quanto visto su Fortnite e Call of Duty Warzone.

Come accettare un invito da amici su altre piattaforme in Outriders

Se siete dall'altra parte della barricata e dovete accettare un invito, dovete innanzitutto assicurarvi che il cross-play sia attivo e poi farvi comunicare in un qualsiasi modo il codice generato dal sistema del giocatore al quale dovete unirvi. A questo punto entrate nel menu principale, selezionate "Gioca con i tuoi amici" e poi "Entra in partita usando un codice": vi verrà data l'opportunità di inserire il codice del vostro amico e di entrare nella sua partita nel giro di qualche istante.