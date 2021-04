Outriders e It Takes Two conquistano i giocatori PC: la Top 10 di Steam

Mentre People Can Fly lavora ad una patch per risolvere il problema legato alla scomparsa degli inventari in Outriders, il looter-shooter continua ad offrire una buona performance commerciale.

Per la seconda settimana di fila, infatti, la produzione si colloca al vertice della classifica di vendita di Steam. Ad affiancare Outriders, saldo in seconda posizione, troviamo It Takes Two, la brillante avventura cooperativa firmata da Josef Fares, già autore di A Way Out. Anche in questo caso, si tratta di una conferma, con la medaglia d'argento assegnata per la seconda settimana consecutiva. Chiude il podio Forza Horizon 4, che conquista la medaglia di bronzo.

Di seguito, la Top 10 integrale legata alle vendite settimanali realizzate su Steam:

Outriders; It Takes Two; Forza Horizon 4; Sea of Thieves; Horizon: Zero Dawn Complete Edition; Halo: The Master Chief Collection; Valheim; Valve Index VR Kit; Euro Truck Simulator 2 - Iberia; The Binding of Isaac: Repentance;

