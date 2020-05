Outriders: non sarà un GAAS e non conterrà microtransazioni, parola degli sviluppatori

L'evento in streaming dedicato ad Outriders ha dato la possibilità ai giocatori di dare un primo sguardo al titolo di People Can Fly e di capire la visione dello studio, nonché alcune delle funzionalità online del gioco.

Alla fine della live Robbie Palmer ha risposto ad alcune domande, chiarendo in questo modo alcuni degli aspetti più discussi di Outriders. Palmer hai infatti sottolineato che il gioco non sarà un "game as a service" ma vanterà a tutti gli effetti "un'esperienza completa e pronta all'uso". Allo stesso modo il community manager ha specificato che lo sparatutto "non presenterà microtransazioni" di alcun tipo. Parlando di Denuvo, la tecnologia DMR che ha recentemente suscitato scalpore nella community di DOOM Eternal, Palmer ha poi dichiarato: "Sappiamo che questo è un argomento caldo per una parte della community. Ancora una volta, una risposta chiara e semplice: no, Outriders non avrà Denuvo".

Insomma, il community manager di People Can Fly ha rassicurato i giocatori sulla bontà e sulla natura di Outriders. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'uscita di Outriders è prevista per la fine del 2020 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Sulle pagine di Everyeye potete già trovare il provato di Outriders.