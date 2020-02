Outriders non sarà un GAAS: nuovi dettagli di gameplay sul gioco cross-gen

Il game director del titolo in sviluppo presso gli studi di People Can Fly ha recentemente condiviso numerosi dettagli su diverse caratteristiche di Outriders.

Ora, ulteriori dettagli in merito giungono da Square Enix, che ha approfondito alcuni aspetti del titolo all'interno di un nuovo Blog Post dedicato. Tra le diverse tematiche affrontate, figura quella che sarà la natura di Outriders. In tal senso, la software house conferma che il gioco non assumerà i connotati di un Game As A Service, ribadendo che non è prevista l'introduzione di alcun tipo di microtransazione.

Il team definisce Outsiders come un gioco capace di includere al suo interno diverse nature, tra le quali vengono citate un sistema di shooting soddisfacente e ricco di sfida, profonde meccaniche da gioco di ruolo ed una storia feroce ed entusiasmante, arricchita dalla presenza di personaggi memorabili. Il team ha dedicato particolare impegno alla creazione di un sistema di crescita e di utilizzo di abilità tale da consentire al giocatore di plasmare notevolmente l'esperienza di gioco, a seconda delle proprie preferenze personali. Sarà dunque possibile sia ingaggiare battaglia dalla lunga distanza sfruttando le coperture sia adottare un approccio più aggressivo.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che il nostro Marco Mottura ha recentemente portato sulle pagine di Everyeye un interessante provato di Outriders. Il gioco resta atteso su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.