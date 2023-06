Outriders non ha generato profitti, People Can Fly non ha ancora visto un euro di royalty

People Can Fly non ha visto un singolo euro di royalty da Outriders e questo per un motivo molto semplice: a due anni dal lancio, il gioco di Square Enix non ha generato profitti e deve ancora ripagarsi le spese di sviluppo e marketing.

A confermarlo è proprio People Can Fly nel suo ultimo report finanziario, dove viene ribadito quanto già detto lo scorso anno: Outriders non ha generato profitti e non ci sono royalty da spartire tra il publisher e lo sviluppatore. A questo punto è difficile credere che il gioco possa andare in attivo, anche l'espansione Worldslayer non ha aiutato a far crescere la fanbase e dunque i dubbi sul futuro di Outriders restano tanti.

People Can Fly sta sviluppando un nuovo gioco per Square Enix (e a questo punto dubitiamo possa trattarsi di Outriders 2) e anche Project Maverick per conto di Microsoft, inoltre il team è al lavoro anche su Project Dagger ad oggi senza publisher dopo essere stato scaricato da Take-Two Interactive lo scorso anno.

Nonostante gli sforzi, Outriders si è rivelato solo un tiepido successo ed è improbabile che le cose possano cambiare in futuro considerando che il publisher ha smesso da tempo di investire nel marketing e nel supporto post lancio, di fatto abbandonando il gioco dopo l'espansione Worldslayer.