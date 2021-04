Outriders non sfonda sul mercato retail UK, Balan Wonderworld non pervenuto

Puntuale come ogni lunedì, è arrivato il consueto aggiornamento sulle vendite dei videogiochi fisici nel Regno Unito: nella settimana che va dal 29 marzo al 4 aprile hanno dominato i giochi di catalogo, che hanno ricevuto una bella spinta dalle molteplici promozione attuate nel periodo pasquale.

Non stupisce vedere, quindi, FIFA 21 e Animal Crossing: New Horizons, campioni d'incasso della passata stagione videoludica, in prima e seconda posizione, seguiti subito a ruota da Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Il primo classificato della settimana scorsa, Monster Hunter Rise, è scivolato in quarta posizione con un calo delle vendite del 74%, mentre la più grande novità degli ultimi giorni, Outriders, non è andato oltre il sesto posto. Sicuramente meglio di Balan Wonderworld, anch'esso pubblicato da Square Enix, che non è entrato neppure in Top 40.

Top 10 UK | 29 marzo - 4 aprile

FIFA 21

Animal Crossing: New Horizons

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Monster Hunter Rise

Mario Kart 8: Deluxe

Outriders

Ring Fit Adventure

Super Mario 3D All-Stars

Assassin's Creed Valhalla

Minecraft (Switch)

N.B. La classifica non tiene conto delle vendite effettuate in formato digitale

Il 52% delle copie di Outriders sono state vendute su PlayStation 5 e il 31% su PS4. Ciò significa che solamente il 17% delle unità sono state acquistate da giocatori Xbox: al riguardo bisogna specificare che Outriders è disponibile in Xbox Game Pass fin dal day-one (queste copie ovviamente non sono state conteggiate da GfK in questa classifica), e ciò potrebbe aver influenzato le vendite delle copie fisiche.