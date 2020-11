Outriders ma non solo: due nuovi giochi in sviluppo per People Can Fly

Sembra proprio che le fucine degli sviluppatori di People Can Fly stiano lavorando a pieno regime, con la software house polacca impegnata su molteplici fronti.

Al momento, il team è infatti impegnato nello sprint finale per il completamente del suo ultimo progetto, con la data di uscita di Outriders ormai distante di soli pochi mesi. Non si tratta tuttavia dell'unico impegno per i talenti di People Can Fly, che tramite il proprio sito ufficiale confermano di avere già avviato i lavori su due ulteriori giochi. Le informazioni disponibili non sono molte, ma offrono alcune prime indicazioni sulla natura dei titoli.

Uno delle produzioni, in particolare, è realizzata in collaborazione cone rappresenta il prossimo progetto interamente firmato da People Can Fly. Parallelamente, tuttavia, la software house si sta interfacciando anche con. In questo caso, la collaborazione riguarda un, il cui sviluppo è affidato allo studio di People Can Fly con sede a New York. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ma vista la storia del team - che ha a curriculum Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgment - pare legittimo attendersi due nuovi shooter.In attesa di maggiori informazioni, potete ingannare l'attesa del mese di febbraio recuperando tuti i dettagli sulla classe Tecnomante e l'endgame di Outriders