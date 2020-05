Outriders: tutte le novità di gameplay dal primo Video Broadcast

Nel corso del primo video diario di Outriders della serie Broadcast, People Can Fly ha descritto tutti gli elementi di gameplay che caratterizzeranno questo ambizioso sparatutto ruolistico votato al multiplayer cooperativo.

Il primo evento digitale organizzato da Square Enix e dalla software house di Bulletstorm, "Built for the Core", testimonia l'impegno profuso dagli sviluppatori polacchi per fare la felicità degli appassionati del genere.

Nel costruire l'impalcatura ludica di Outriders, il team di People Can Fly ha tratto spunto dai migliori sparatutto GDR e fatto tesoro della propria esperienza per cercare di dare forma a un progetto dalle mille sfumature, un titolo che, nelle intenzioni dei suoi autori, punta a superare le criticità riscontrate in kolossal come Destiny o Anthem.

Oltre all'immancabile panoramica delle diverse ambientazioni aliene che faranno da sfondo alle battaglie da ingaggiare nel corso dell'avventura, il video diario di Outriders ha mostrato delle scene di gameplay inedite tra sessioni sparatutto, anteprime dell'interfaccia e demo esplicative delle numerose abilità da acquisire in missione in missione. Di particolare interesse sono poi gli approfondimenti di People Can Fly sul comparto grafico e sulla volontà di offrire ai propri fan la massima customizzazione dell'esperienza di gioco, specie attraverso la modifica dei moduli che compongono l'interfaccia a schermo, dello schema dei comandi e dei diversi livelli di difficoltà.

La commercializzazione di Outriders è prevista per fine 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e nella doppia versione per console nextgen su PS5 e Xbox Series X. Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di recuperare questo nostro speciale sul gameplay di Outriders, il nuovo shooter co-op degli autori di Bulletstorm.