Outriders: lo shooter co-op in nuovi scampoli di gameplay dal video degli sviluppatori

Gli autori di People Can Fly confezionano un nuovo video di Outriders, l'ambizioso sparatutto sci-fi in arrivo a fine 2020 su PC, PS4 e Xbox One, ma anche su PS5 e Xbox Series X in una versione con grafica nextgen.

Il nuovo filmato prende spunto dalle parole pronunciate dalla redazione di Arekkz per offrirci degli scampoli di gameplay inediti in cui possibile ammirare una delle tante arene che faranno da sfondo alle battaglie online tra i protagonisti di questo sparatutto intriso di elementi ruolistici.

Partendo dall'esperienza maturata con progetti come Bulletstorm, Painkiller e Gears of War Judgment, gli sviluppatori polacchi proveranno a dare vita a un progetto che saprà incontrare i gusti e le esigenze degli appassionati di questo particolare genere di sparatutto a sviluppo continuo con meccaniche GDR come Destiny 2 o Anthem.

Se dal punto di vista dei contenuti del titolo basta affidarsi ai video su gameplay personalizzazione e classi di Outriders, per avere un quadro più chiaro della storia e del lore bisogna riprendere il trailer sulle Frontiere di Enoch che descrive con dovizia di particolari il setting narrativo e i motivi della guerra digitale che coinvolgerà il nostro alter-ego. A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra e alle nostre considerazioni su Outriders, il nuovo shooter co-op degli autori di Bulletstorm.