Outriders: nuovi video ci mostrano il gameplay, la personalizzazione e le classi

L'attesissimo Outriders, il nuovo sparatutto in terza persona di People Can Fly che può interamente essere giocato in cooperativa online, si è mostrato per la prima volta in una lunga diretta degli sviluppatori sul loro canale ufficiale Twitch.

Nel corso dello streaming sono stati mostrati numerosi aspetti del gioco oltre al semplice gameplay. Tra gli elementi mostrati troviamo infatti anche l'inventario e alcune delle numerose armi che potremo collezionare nel corso dell'avventura. A differenza dei titoli a supporto continuo, infatti, Outriders offre una modalità storia della durata di circa 40 ore e non includerà alcun tipo di microtransazioni o loot box. Per quello che riguarda il combat system, ci troviamo di fronte ad uno shooter in terza persona con coperture e numerosi elementi tipici dei giochi di ruolo, dal momento che i protagonisti sono in grado di utilizzare numerose abilità oltre alle più classiche armi per fronteggiare le minacce che incontreranno sul loro cammino.

Prima di lasciarvi ai numerosi video del gioco, vi ricordiamo che Outriders arriverà sugli scaffali di tutti i negozi entro la fine dell'anno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC (solo su Steam).

Avete già letto la nostra anteprima di Outriders a cura di Marco Mottura, che ha avuto l'opportunità di giocarci per ben tre ore?