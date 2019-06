Outriders, un nuovo assaggio prima del reveal completo dell'E3 2019

Square Enix ha pubblicato un altro assaggio di Outriders, nuovo e misterioso titolo svelato pochi giorni fa e che verrà presentato nella sua interezza nel corso dell'E3 2019.

Non sappiamo ancora nulla del gioco in sé, ma conosciamo la premessa narrativa: le vicende seguiranno un gruppo di esseri umani a bordo di un'astronave chiamata Flores, in viaggio verso un pianeta di nome Enoch "che potrebbe rappresentare l'ultima speranza per la salvezza dell'umanità". Durante il viaggio un brutto incidente, la cui natura è ancora ignota, ha causato la perdita di numerose crio-capsule, all'interno delle quali c'erano delle persone in ibernazione.

Il primo teaser trailer di Outriders ci ha mostrato il risveglio di una donna. Quest'oggi, invece, tocca ad un uomo, come potete vedere nel filmato in allegato a questa notizia. La descrizione recita: "Valutazione della circolazione sanguigna positiva. Gli organi vitali sono tornati alle loro condizioni ottimali. Si stimano quattro giorni terrestri per il recupero muscolare e il periodo di adattamento". Ricordiamo che la presentazione completa di Outriders avrà luogo durante la conferenza E3 2019 di Square Enix, prenderà il via alle 03:00 dell'11 giugno.