Outriders è il nuovo sparatutto di People Can Fly, trailer e finestra di lancio

Dopo aver scaldato gli animi con la nuova e corposa presentazione di Final Fantasy VII Remake, Square-Enix ha proseguito la sua conferenza all'E3 2019 di Los Angeles con il trailer esteso dedicato ad Outriders, la nuova IP della compagnia nipponica.

Outriders, rivelato nei giorni scorsi con dei criptici teaser, è uno shooter cooperativo drop-in/drop-out da 1 a 3 giocatori ambientato in un universo fantascientifico oscuro e selvaggio. La nuova IP sviluppata da People Can Fly, già autori di Gears of War, Judgement e Bulletstorm, e pubblicata da Square Enix External Studios uscirà nell'estate 2020 su Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Gli eventi narrativi del nuovo sparatutto di Square-Enix si svolgeranno sul pianeta Enoch, dove la squadra degli Outriders ha intercettato un misterioso segnale. Il filmato che vi abbiamo riportato in calce ci permette di dare un primo sguardo ad ambientazioni e personaggi. Cosa ve ne pare di questa prima presentazione di Outriders?