Outriders: il nuovo trailer mostra il loot leggendario e i pericoli di Enoch

Ad aprire lo Square-Enix Presents, l'evento organizzato dall'azienda giapponese per presentare alcuni dei prodotti in arrivo prossimamente, è stato Outriders. Lo shooter cooperativo targato People Can Fly si è mostrato infatti con ben due trailer.

Il primo filmato, realizzato in computer grafica, ci mostra quelli che sono i pericoli che popolano Enoch, il pianeta che fa da sfondo all'avventura sul quale vivono tantissime creature non particolarmente amichevoli e che daranno del filo da torcere agli Outriders tanto quanto le fazioni nemiche. Il secondo filmato è invece una carrellata di sequenze in game che riassume gli eventi narrati nella demo gratuita (ancora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S) e racconta quelle che sono le principali caratteristiche di ciascuna delle quattro classi presenti nel titolo. Il trailer mostra anche qualche anticipazione per quello che riguarda il bottino leggendario che possiamo ottenere completando le quest e ci consente di dare un primo sguardo alle varie fazioni.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 1 aprile 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Non dimenticate inoltre che Outriders sarà gratuito per gli abbonati a Xbox Game Pass su console.

Avete già letto il nostro provato della demo gratuita di Outriders?