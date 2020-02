Outriders, nuovo trailer: lo shooter GDR arriva anche su PS5 e Xbox Series X!

Outriders, produzione firmata da Square Enix e People Can Fly, torna a mostrarsi in un nuovo trailer, con il quale viene confermata la natura cross-gen del gioco.

Dalle pagine dell'account Twitter ufficiale del gioco arriva la conferma che il titolo non solo approderà su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One, ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X! Dopo l'annuncio di Senua's Saga: Hellblade 2 da parte di Microsoft e di Godfall da parte di Sony, si amplia dunque la selezione di titoli destinati a far parte della softeca delle console di prossima generazione. Outriders sarà reso disponibile sul mercato videoludico nel corso degli ultimi mesi del 2020: manca ad ora una data di lancio specifica.



Ambientato in un cupo universo dalle tinte sci-fi, il gioco si presenta come uno shooter GDR cooperativo, giocabile da uno sino a tre giocatori. Mentre l'umanità è sull'orlo del tracollo sul pianeta Enoch, il giocatore darà vita al proprio Outrider, per avventurarsi in questo pianeta ostile. Il team promette una trama intricata e diverse ambientazioni, dalla rude realtà delle baraccopoli sino a foreste e montagne deserti, alla ricerca di un misterioso segnale. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il nuovo trailer: segnaliamo che è possibile selezionare i sottotitoli in lingua italiana.



Maggiori informazioni sul gioco giungeranno molto presto, è infatti previsto uno streaming di presentazione ufficiale di Outriders in data giovedì 13 febbraio alle ore12:00 PT/20:00 GMT/21:00 CET. Siete curiosi di saperne di più?