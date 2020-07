Outriders: il nuovo video gameplay ci porta Oltre la Frontiera

Nel secondo video speciale della serie "Broadcast" di Outriders, gli autori di People Can Fly illustrano la varietà delle ambientazioni e delle dinamiche di gameplay da avremo modo di sperimentare a fine anno con il lancio dello sparatutto sci-fi di Square Enix su PC e console, ivi comprese PS5 e Xbox Series X.

Come preannunciato dagli sviluppatori polacchi in queste settimane, il nuovo streaming si riallaccia alle informazioni snocciolate nel primo Video Broadcast di Outriders per aiutarci a tratteggiare i contorni dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica di questa opera action ruolistica votata al multiplayer cooperativo.

A detta dei ragazzi di People Can Fly, il pianeta che avremo modo di esplorare insieme ai nostri amici sarà davvero ricco di sorprese, con tante sfide da raccogliere per evolvere il proprio personaggio e il suo equipaggiamento mediante il sistema dei World Tier di Outriders che correrà sottotraccia lungo tutta l'avventura.

Il mondo di gioco dell'ultima fatica sci-fi degli autori di Bulletstorm e Gears of War Judgment sarà suddiviso in diverse regioni interconnesse, ciascuna con una propria caratterizzazione che contribuirà a stratificare l'opera. Quanto alle dinamiche di gameplay, gli autori di Outriders promettono poi di infondere originalità e freschezza al sistema di combattimento tramite una netta differenziazione tra le quattro classi personaggio selezionabili, con azioni che determineranno il destino degli abitanti degli insediamenti che imperlano le lande aliene di Enoch.

Prima di lasciarvi allo streaming del secondo Video Broadcast, con un focus sulle armi, sulle abilità e sulle specializzazioni della classe Piromante, vi ricordiamo che Outriders, il frenetico sparatutto next gen di Square Enix e People Can Fly sarà disponibile da fine 2020 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X.