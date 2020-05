Outriders: nuovo video sui World Tier tra difficoltà dinamica e armi potenziate

Nel lanciare la serie di video approfondimenti sul loro prossimo looter shooter, gli autori di People Can Fly hanno approfittato del primo Broadcast di Outriders per illustrare il sistema dei World Tier su cui si baserà il sistema di progressione di questo ambizioso sparatutto sci-fi.

In base alla descrizione di questo sistema offertaci dagli sviluppatori di Varsavia, ciascun World Tier adatterà il livello di difficoltà delle sfide da affrontare in base ai progressi e ai potenziamenti delle abilità, degli equipaggiamenti e delle armi ottenute dagli esploratori del mondo alieno di Enoch.

In questo modo, gli autori di Outriders promettono di garantire un'esperienza di gioco mai banale, specie per gli appassionati del genere che, con titoli come The Division 2, hanno potuto già familiarizzare con il concetto dei World Tier. Anche per questo, ciascun "livello del mondo" non si limiterà ad aumentare l'aggressività e la tenacia dei nemici ma sbloccherà l'accesso a perk esclusivi, a sfide uniche e ad armi più devastanti. Non c'è da sorprendersi, quindi, se il sistema in questione correrà parallelamente alla storia sin dalle prime battute dell'avventura, adattandosi ai progressi degli utenti sia nel singleplayer che nella caleidoscopica offerta multiplayer cooperativa e competitiva.

Per un ulteriore approfondimento su questo progetto, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un nostro speciale su Outriders, il frenetico sparatutto next gen in arrivo su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X a fine 2020.