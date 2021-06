Outriders in offerta su Amazon per tutte le piattaforme

Outriders, il gioco d'azione cooperativo sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix uscito il 1 aprile, è in offerta su Amazon per tutte le piattaforme.

Il gioco è acquistabile a 49,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X (contro un prezzo di listino di 74,99 euro) o 29,99 euro per PC (prezzo di listino di 49,99 euro), si tratta del prezzo più basso dal lancio per tutte le piattaforme. La versione in promozione è la "Day One Edition", che include "Hell’s Rangers Content Pack" che da accesso a set di attrezzatura maschili e femminili, arsenale di 11 armi uniche, mod e decalcomanie per i veicoli.

Di seguito i link alle offerte:

Il titolo è incluso nel catalogo Xbox Game Pass, se siete quindi possessori di una console di Microsoft, è sufficiente avere attivo un abbonamento Xbox Game Pass o Game Pass Ultimate.

Per risparmiare ulteriormente su Amazon, se vi siete persi la nostra segnalazione di qualche giorno fa, è inoltre possibile ottenere un buono sconto da 8 euro solamente caricando la prima foto su Amazon Photos a questo link. Inoltre su Amazon la spedizione è sempre gratuita per ordini di importo superiore a 29 euro, anche se non siete iscritti ad Amazon Prime, che prevede una prova gratuita di 1 mese Amazon Prime se non avete attivo il servizio.