Outriders Offline nella notte, gravi problemi ai server: il messaggio di People Can Fly

Outriders, purtroppo, non se la sta passando bene in queste ore. Archiviata la soddisfazione per il miglior lancio di sempre su Steam per un gioco Square Enix, il looter shooter di People Can Fly ha cominciato a presentare dei gravissimi problemi ai server che, tra disconnessioni e login falliti, stanno rendendo la vita assai dura ai giocatori.

I primi acquirenti (che per il momento devono pure rinunciare al cross-play, ancora non funzionante) stanno riscontrando dei problemi di connessione fin dal lancio. I momenti più duri li tuttavia vissuti ieri sera, quando i server hanno ceduto in tutto il mondo. People Can Fly ha cercato di arginare la situazione, ma ad un certo punto si è ritrovata costretta a spegnere l'intera infrastruttura dei server per "ricostruirla e ripristinarla" e infine "riportarla in una situazione stabile e sana". Outriders è rimasto completamente offline per circa un'ora, dopodiché i server sono stati riattivati dapprima in Europa e successivamente in Nord America. Nel momento in cui vi scriviamo, stando alla pagina di stato di Outriders, dovrebbero essere operativi.

Mentre i tecnici erano al lavoro per ripristinare i server, gli sviluppatori hanno dedicato un messaggio a tutti gli utenti, augurandosi di essere giudicati per il gioco in sé e non per i gravi problemi di rete: "Cari Outriders, sfortunatamente siamo a conoscenza dei guasti ai server che state riscontrando. I nostri partner di Square Enix stanno provando a risolverlo il prima possibile. In quanto sviluppatori, abbiamo lavorato duramente negli ultimi cinque anni per rendere questo gioco fantastico, ci auguriamo di essere giudicati per il gioco piuttosto che per i problemi ai server. È frustrante per voi com'è frustrante per noi. Apprezziamo davvero il gigantesco interesse che state mostrando per Outriders e ci auguriamo di rivedervi su Enoch a breve. Ci scusiamo per i disagi".

Nelle scorse ore People Can Fly ha anche messo a disposizione una soluzione temporanea per i problemi di stuttering riscontrati dai giocatori su PC Steam, nella forma di un Config Update che dovrebbe assicurare il corretto lancio delle DirectX 11. Presto verrà messa a disposizione una patch apposita che risolverà in via definitiva anche quest'altra criticità. Outriders, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.