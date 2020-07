Outriders e oltre: People Can Fly lavora a un gioco tripla A per PC, PS5 e Xbox Series X

Dalle pagine del proprio sito ufficiale, le alte sfere di People Can Fly svelano di essere al lavoro su un progetto tripla A per PC, PS5 e Xbox Series X. Si tratterà di una IP completamente nuova, slegata cioè dai precedenti titoli della compagnia (come Bulletstorm) o dal progetto attualmente in sviluppo di Outriders.

"Siamo lieti di annunciare lo sviluppo di un nuovo titolo AAA originale", esordisce il comunicato di PCF prima di sottolineare come questo videogioco assumerà i contorni di un action adventure e sarà proposto solo ed esclusivamente su sistemi nextgen, oltreché su delle "piattaforme di streaming" non meglio specificate (che si riferisca alle versioni con hardware aggiornato di Google Stadia o Project xCloud?).

A detta di David Grijns e Roland Lesterlin di People Can Fly, il progetto sarà "estremamente ambizioso e innovativo, grazie ai quasi due decenni di esperienza nello sviluppo di PCF che porteranno la compagnia in una nuova direzione".

La decisione assunta da People Can Fly non dovrebbe ripercuotersi in alcuna misura sullo sviluppo di Outriders. A occuparsi di questa nuova proprietà intellettuale, infatti, sarà un team diverso da quello di Varsavia che opererà nella nuova sede di People Can Fly a New York.

Sempre in base alle informazioni condivise dalla software house polacca, Outriders sarà un gioco completo sin dal lancio, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente immaginare in termi di forza lavoro impegnata nello sviluppo dei contenuti e degli aggiornamenti che saranno pubblicati nei mesi successivi all'uscita dello sparatutto sci-fi.