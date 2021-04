Outriders: pare che i bug dell'inventario persistano anche dopo l'update

A meno di un giorno dalla pubblicazione di un importante aggiornamento di Outriders che mira a sistemare il fastidioso problema del wipe dell'inventario, pare che vi sia ancora qualche giocatore che continua a perdere i propri oggetti.

Al momento la situazione è piuttosto confusa e non è ben chiaro se l'update pubblicato ieri risolva o meno definitivamente la problematica. Il dubbio circa le segnalazioni che stanno arrivando nel corso delle ultime ore da parte degli utenti è più che legittimo, dal momento che buona parte di queste segnalazioni potrebbero derivare da un errore. Molti pensavano infatti che aggiornando lo sparatutto in terza persona all'ultima versione avrebbero riavuto tutti i propri oggetti indietro, ma come ben saprete non è così e bisognerà attendere ancora del tempo per ottenere nuovamente l'equipaggiamento perso. Ci sono poi altri casi di utenti che perdono gli oggetti solo per una manciata di secondi all'inizio di una partita e, senza attendere che il problema si risolva da solo, corrono ad effettuare una segnalazione.

Insomma, potete facilmente intuire come non sia chiaro se i problemi esistano ancora o meno e potremo scoprirlo solo nei prossimi giorni. Nel frattempo vi ricordiamo che People Can Fly ha confermato le modalità attraverso le quali verranno restituiti gli oggetti persi in Outriders.