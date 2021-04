Outriders, la prima grande patch arriva la prossima settimana: le novità

I primi giorni di Outriders non sono stati affatto semplici, dal momento che dei gravi problemi ai server hanno reso la vita particolarmente difficile ai primi visitatori di Enoch. Per fortuna People Can Fly sta lavorando sodo alla risoluzione delle criticità emerse fino ad ora, e quest'oggi ha annunciato la prima grande patch.

La prima grande patch di Outriders verrà messa a disposizione la prossima settimana: lo studio di sviluppo sfrutterà questi altri giorni per identificare il maggior numero possibile di problemi ai server in modo da risolverli prima della pubblicazione. People Can Fly promette un incremento della stabilità del servizio del matchmaking e la risoluzione dei problemi multipli che innescano i crash dell'applicazione, compreso quello che provoca la sparizione dell'inventario. Correggerà inoltre i bug responsabili della scomparsa dell'HUD, del blocco dei giocatori negli elementi dello scenario (o la fuoriuscita dal mondo di gioco) e delle interferenze con il respawn nelle attività delle Spedizioni. La patch modificherà l'impostazione di default del matchmaking da "Aperto" a "Chiuso", lasciando quindi ai giocatori la libertà di decidere se aprire il proprio party a chiunque oppure no. Questo intervento dovrebbe anche alleggerire il carico sull'intero sistema di matchmaking. Solo ed esclusivamente su PC, infine, ottimizzerà la gestione delle GPU per ridurre lo stuttering che si verifica sia in DX11, sia in DX12.

People Can Fly ha poi anticipato che nelle prossime settimane introdurrà una serie di bilanciamenti alle ricompense delle missioni e alle abilità delle quattro classi di eroi. Questi verranno applicati attraverso degli aggiornamenti del backend, quindi non necessiteranno di patch dedicate. Intanto, in segno di ringraziamento, ai primi giocatori di Outriders ha concesso un pacchetto gratis, il "Community Appreciation Package".