Outriders: la patch che risolve il wipe dell'inventario è in fase di testing

Sono sempre più numerose le segnalazioni da parte dei giocatori di Outriders che si ritrovano con l'inventario svuotato a causa di un grave bug. Sembra però che il team di sviluppo sia ormai vicino ad una soluzione.

Nel corso delle ultime ore, infatti, il profilo ufficiale Twitter dello sparatutto in terza persona ha pubblicato una serie di messaggi per informare i possessori del gioco che l'aggiornamento che porrà fine al problema è attualmente in fase di testing. Ciò significa che, nel caso in cui i test dovessero andare a buon fine e non dovessero emergere problemi di varia natura, nel giro di qualche giorno potremo scaricare una nuova patch e goderci il gioco senza il timore che il bug possa portarci via tutto o parte dell'inventario e magari tutti gli oggetti leggendari che hanno richiesto ore ed ore di farming. Va precisato che al momento non si conoscono le esatte cause del problema, che a molti si verifica durante il tentativo di connessione ad altre squadre tramite il sistema di matchmaking.

In attesa che People Can Fly pubblichi l'aggiornamento su tutte le piattaforme, vi ricordiamo che gli stessi sviluppatori hanno fornito alcuni consigli su come evitare il wipe dell'inventario in Outriders in attesa della soluzione definitiva.

