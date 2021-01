Outriders su PC con GPU NVIDIA RTX: il nuovo video conferma il supporto al DLSS

I ragazzi di People Can Fly confezionano un nuovo video di Outriders che conferma il supporto dello sparatutto sci-fi alla tecnologia NVIDIA DLSS su schede grafiche della famiglia GeForce RTX Serie 20 e Serie 30.

I possessori di una delle ultime GPU della casa verde potrà così esplorare la Frontiera di Outriders attingendo alle risorse computazionali della propria scheda grafica per migliorare la definizione delle immagini a schermo grazie al DLSS 2.0.

Il supporto a questa tecnologia, come dimostrato nei video di Control su PC con DLSS, fornisce un importante vantaggio prestazionale attraverso un sistema in Deep Learning che ricostruisce l'immagine a risoluzioni più elevate sfruttando i Tensor Core delle GPU NVIDIA RTX per migliorare la resa grafica.

Un primo assaggio dei benefici promessi dal DLSS nell'action sci-fi di People Can Fly lo avremo dal 25 febbraio con la Demo Estesa di Outriders, con l'accesso a tutti i contenuti iniziali della campagna principale. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che Outriders sarà disponibile dall'1 aprile su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per saperne di più su questo titolo prodotto e commercializzato da Square Enix, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su campagna e mondo di gioco di Outriders.