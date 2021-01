Outriders PC: Requisiti di Sistema e video sulle funzionalità grafiche

Come promesso, i ragazzi di People Can Fly annunciano i Requisiti di Sistema di Outriders su PC e le funzionalità grafiche più avanzate di questo ambizioso sparatutto sci-fi votato al multiplayer cooperativo.

Come possiamo intuire scorrendo le schede con le specifiche Minime e Raccomandate (le Ultra sono state annunciate solo parzialmente), per poter cimentarsi nelle sfide offerte da Outriders su PC non bisognerà necessariamente possedere un computer con componenti di ultima generazione, a patto ovviamente di scendere a compromessi con la grafica e la risoluzione. A detta di People Can Fly, basteranno però delle "modeste" GTX 750 Ti o R9 270x per fruire il titolo a 60fps, a prescindere dal contesto di gioco e dalla complessità della scena.

Requisiti di sistema Minimi - 720p e 60fps

Sistema Operativo - Windows 10

CPU - Intel i5-3470 o AMD FX-8350

Memoria RAM - 8 GB

GPU - NVIDIA GeForce GTX 750 Ti o AMD Radeon R9 270x

DirectX - 11

Hard Disk -70 GB

Requisiti di sistema Raccomandati - 1080p e 60fps

Sistema Operativo - Windows 10

CPU - Intel i7-770 o AMD Ryzen 5 1600

Memoria RAM - 16 GB

GPU - NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 480 8GB

DirectX - 12

Hard Disk - 70 GB

Requisiti di sistema Ultra - 2160p e 60fps

Sistema Operativo - Windows 10

CPU - TBD

Memoria RAM - 16 GB

GPU - TBD

DirectX - 12

Hard Disk - 70 GB

La nuova esperienza fantascientifica degli autori di Bulletstorm vanterà anche un'ampia selezione di opzioni per la personalizzazione come il FOV Slider, il blocco degli FPS e le funzioni per regolare la qualità delle texture, delle ombre e della distanza della visuale.

Non mancherà poi il supporto su PC al DLSS in Outriders, come specificato dagli sviluppatori polacchi nell'ultimo video che conferma l'uscita del titolo per l'1 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S.