Outriders: People Can Fly annuncia la data di lancio con un nuovo trailer

Come promesso ieri, nell'ultimo broadcast i ragazzi di People Can Fly hanno finalmente svelato la data di uscita di Outriders, il nuovo sparatutto sci-fi sviluppato sotto l'ala protettrice di Square Enix.

Nella puntata speciale del broadcast andata in onda oggi, People Can Fly ha annunciato importanti novità per Outriders, la cui data di uscita è stata ufficialmente fissata per il 2 febbraio del 2021. Gli sviluppatori polacchi hanno confermato l'uscita contemporanea su tutte le piattaforme, elencando i vari sistemi di riferimento. In particolare Outriders farà il suo esordio su PS4, Xbox One, Google Stadia, PC (via Steam e Epic Games Store) e sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X/S con tanto di supporto al cross play.

Outriders propone una struttura action con elementi ruolistici che trasporterà i giocatori in un mondo composto da regioni interconnesse, ognuna delle quali caratterizzata da biomi differenti e sfide uniche da affrontare. La nuova opera degli autori di Gears of War Judgment e Bulletstorm consentirà di impersonare quattro classi differenti accompagnate da un'ampia possibilità di personalizzazione con funzionalità estetiche ed in grado di contribuire alla progressione degli equipaggiamenti.

Insomma, le voci sul presunto slittamento di Outriders al 2021 si sono rivelate fondate. Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra prova di Outriders.