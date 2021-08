Outriders: People Can Fly non ha ancora ricevuto le royalty da Square Enix

Outriders è stato pubblicato lo scorso mese di aprile da Square Enix, a quanto pare però il team di sviluppo (People Can Fly) deve ancora ricevere i pagamenti delle royalty da parte del publisher, come confermato dal CEO dello studio Sebastian Wojciechowski.

Intervistato da Eurogamer.pl, Wojciechowski fa sapere di non avere dati precisi riguardo le vendite del gioco, secondo una stima di People Can Fly, Outriders dovrebbe aver piazzato circa due o tre milioni di copie. Stando alla dirigenza dello studio "il gioco dovrebbe aver generato profitti dopo il primo trimestre ma probabilmente Square Enix non la pensa così e questo potrebbe essere il motivo del ritardo dei pagamenti. Non sappiamo però se il publisher abbia recuperato i costi oppure no, le spese potrebbero essere state superiori rispetto a quanto ipotizziamo noi."

In ogni caso il responsabile di People Can Fly rassicura tutti affermando come i rapporti con il publisher siano buoni e il team sta ancora lavorando su Outriders, con novità in arrivo prossimamente. La speranza dello studio è quella di vedere arrivare un flusso di denaro dalle royalty nei prossimi mesi entro la fine dell'anno fiscale.

Outriders è stato incluso su Game Pass sin dal lancio e questo potrebbe aver ridotto le vendite digitali e fisiche su console Xbox e PC, idealmente come sottolineato anche da Wojciechowski il gioco dovrebbe aver piazzato tra le due e le tre milioni di unità su tutte le piattaforme. Nel primo mese sono stati 3.5 milioni i giocatori attivi su Outriders, un numero giudicato positivamente da Square Enix.