Outriders: People Can Fly offre una 'via di salvezza' ai cheater

Dopo aver discusso delle punizioni per i cheater di Outriders, gli sviluppatori di People Can Fly offrono agli imbroglioni della Demo una soluzione per scampare ai provvedimenti che saranno presi a partire dall'ormai imminente lancio dello sparatutto sci-fi edito da Square Enix.

Con un messaggio condiviso sulle pagine del forum di Reddit, gli autori polacchi di Bulletstorm e Gears of War Judgment si rivolgono direttamente agli utenti che hanno sfruttato dei cheat nella demo di Outriders per spiegare loro che le azioni compiute nella fase di testing si ripercuoteranno nel gioco finale se non effettueranno i dovuti passaggi per "smacchiare il proprio nome".

Il team di People Can Fly spiega infatti che i giocatori che hanno utilizzato dei cheat per ottenere un qualsivoglia vantaggio di gameplay nel corso della Demo potrà scampare alle punizioni "decidendo di eliminare tutti i personaggi e l'intero set di articoli e file presenti nel vostro account. Potrete comunque trasferire i tuoi personaggi nel gioco finale, ma ve lo sconsigliamo". Tale operazione va compiuta prima di riaccedere ai server di Outriders dall'1 aprile.

Le punizioni previste per i trasgressori saranno particolarmente severe: oltre alla minaccia dei ban, i cheater verranno reindirizzati in lobby multiplayer apposite (con tempi di attesa sensibilmente maggiori rispetto alle lobby dei giocatori onesti) e vedranno apparire a schermo un watermark permanente che li marchierà come imbroglioni agli occhi di eventuali spettatori di streaming. Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo al nostro speciale sulla demo di Outriders che precede la recensione che troverete presto sulle pagine di Everyeye.it con tutte le considerazioni e le analisi sull'esperienza sci-fi di People Can Fly.