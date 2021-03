Outriders: People Can Fly parla della particolare meccanica di cura

Continua la pubblicazione da parte di People Can Fly di nuovi post sul sito ufficiale di Outriders per svelare qualche dettaglio in merito al gameplay dello sparatutto in terza persona. Protagonista dell'ultimo post è la peculiare meccanica attraverso la quale gli Outrider possono recuperare la salute durante gli scontri a fuoco.

Se avete giocato la demo gratuita di Outriders su PC o console avrete sicuramente notato come nessuna delle quattro classi presenti nel gioco disponga della possibilità di curarsi tramite l'utilizzo di consumabili o abilità apposite. L'assenza dei classici medikit o della rigenerazione automatica della salute è dovuta alla volontà degli sviluppatori di rendere il gioco più frenetico rispetto ad altri sparatutto in cui ci si deve nascondere dietro un riparo e restare fermi colpendo di tanto in tanto il nemico: in Outriders, infatti, l'unico e solo modo per ritornare in salute è infliggere danni o eliminare i nemici tramite l'utilizzo delle abilità (ogni classe si cura in modo diverso e, ad esempio, il piromante rigenera i punti vita bruciando gli avversari). A questo proposito, il tempo di ricarica delle abilità è davvero ridotto ed è possibile utilizzarle di frequente per continuare a ricaricare la vita e sopravvivere anche nelle situazioni più difficili.

Vi ricordiamo che proprio oggi il team di sviluppo ha confermato come Outriders non sia un game as a service e che i DLC non saranno contenuti tagliati dal gioco.