Outriders: People Can Fly rifiuta l'idea degli 'sparatutto dalla storia stupida'

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di VG247.com, il Game Director di People Can Fly Bartosz Kmita ha discusso del recente lancio della Demo Estesa di Outriders e riflettuto sull'importanza della trama negli sparatutto moderni.

L'esponente della casa di sviluppo polacca ha spiegato che "se siete giocatori a cui piacciono le avventure o i titoli action ruolistici basati sulla trama, vi invito a provare la demo di Outriders. Voglio dire, non tutti gli sparatutto devono avere una storia stupida, con una trama che si concentra solo sull'obiettivo da raggiungere. Con Outriders stiamo costruendo un vero e proprio microcosmo di attività, pensiamo di aver creato una bella storia con personaggi fantastici".

Nell'approfondire il suo discorso, Kmita sottolinea come "in altri giochi si finisce sempre a correre verso la fine della storia soltanto per raggiungere l'endgame in prima possibile e ottenere le armi e gli equipaggiamenti migliori. Ma adesso basta! In Outriders c'è un mondo reale ed eventi di cui dovrai preoccuparti, semplicemente perchè li vivrete mentre accadranno. Dovrete davvero seguire la trama e le sue missioni se vorrete capire cosa succede e trovare gli equipaggiamenti che vi servono per proteggervi. Avrete un motivo valido per proseguire la storia e addentrarvi nei suoi misteri".

Per il Game Director di Outriders, questo approccio ha contraddistinto l'intero processo di sviluppo poiché "stiamo cercando di incoraggiare le persone a preoccuparsi e avere a cuore diversi aspetti che di solito non considerano quando affrontano giochi come questo. Per noi sarebbe fantastico, far combaciare questi due approcci rappresenta il Santo Graal cercato da tutti gli sviluppatori".