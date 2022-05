Dopo Outriders, People Can Fly sta sviluppando un nuovo gioco per Square Enix

Come dichiarato nei giorni scorsi, Outriders non ha generato profitti per People Can Fly, il gioco pubblicato da Square Enix non sembra aver performato particolarmente bene sul mercato, nonostante questo il team polacco sta lavorando ad un secondo progetto per conto del publisher giapponese.

Nell'ultimo documento finanziario è presente un grafico che svela i futuri progetti della compagnia, al momento People Can Fly sta apportando gli ultimi ritocchi a Worldslayer, la prima espansione di Outriders in uscita il 30 giugno. In ballo c'è anche un secondo progetto per Square Enix conosciuto come Project Gemini e in uscita nel 2024, inoltre lo studio sta sviluppando un gioco per Take-Two Interactive, nome in codice Project Dagger e previsto anche questo per il 2024.

Spazio poi a Bifrost, progetto che verrà anche pubblicato da People Can Fly, la finestra di lancio è ignota così come non sappiamo nulla su Victoria e Red, due titoli in fase concept e ben lontani dunque dall'essere pronti al debutto sul mercato.

A quanto sembra dunque l'accordo siglato con Square Enix prevede più di un gioco con la possibilità per People Can Fly di lavorare al tempo stesso anche per altri editori e di sviluppare in autonomia nuovi giochi da pubblicare senza il supporto di publisher esterni.