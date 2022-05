Outriders in perdita: niente guadagni per People Can Fly nel 2021

Era chiaro che Outriders non avesse avuto un grande successo tra i videogiocatori, ma le ultime dichiarazioni del team di sviluppo hanno evidenziato una situazione più complessa del previsto.

People Can Fly ha confermato di non aver ricevuto alcuna royalty nell'arco di tempo compreso dal debutto del gioco sugli scaffali di tutti i negozi, ovvero lo scorso aprile 2021, e l'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre 2021. Tale situazione avrebbe creato più di qualche problema alla software house polacca, la quale non è riuscita a far fronte ai costi di sviluppo, processo che vi ricordiamo è durato circa cinque anni. Resta ora da capire come si comporteranno le vendite di Outriders Worldslayer, la nuova espansione a pagamento in arrivo nel corso dell'estate 2022 e che non debutterà al lancio su Xbox Game Pass. In ogni caso l'IP è di proprietà di Square Enix e non si esclude che, in caso di insuccesso, l'azienda possa decidere di proseguire nel supporto dello sparatutto affidando però lo sviluppo dei contenuti ad un altro team.

Quello di Outriders è solo uno dei tanti fallimenti di Square Enix, che proprio qualche giorno fa ha venduto Eidos Montreal e Crystal Dynamics in seguito ai risultati al di sotto delle aspettative sia di Marvel's Avengers che di Guardians of the Galaxy, due costosissimi titoli su licenza che avrebbero fatto perdere al publisher ben 200 milioni di dollari.

