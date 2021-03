Outriders: al via il preload su Xbox One e Series X, a breve anche su PS4 e PS5

A partire da oggi, giovedì 25 marzo 2021, tutti gli utenti Xbox One e Xbox Series X|S possono procedere al download completo di Outriders e prepararsi così all'arrivo dello sparatutto People Can Fly.

Se fino a qualche ora fa il preload consisteva infatti in solo 100MB come tutti i giochi la cui uscita è parecchio lontana, da oggi chiunque decida di effettuare questa procedura può iniziare a scaricare tutti e 47 i giga necessari all'avvio del gioco alla sua uscita. Per poter scaricare tutti i file del gioco non occorre aver effettuato il preload e basta cercare Outriders tramite il motore di ricerca dell'applicazione Xbox per tablet e smartphone: una volta trovata la scheda del gioco, selezionatela e poi cliccate sul tasto verde per avviare il download da remoto. In questo modo tutti i possessori di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass per console potranno subito iniziare a giocare al momento dell'uscita, prevista per il prossimo giovedì 1 aprile 2021. Chi ha invece preordinato il gioco su PlayStation 4 o PlayStation 5 potrà iniziare a scaricare il gioco 48 ore prima del suo debutto, a meno che Sony non decida di anticipare la data del preload come già accaduto in altre occasioni.

Sapevate che i cheater di Outriders riceveranno una particolare punizione? Di recente è stata inoltre svelata la durata della campagna principale di Outriders.