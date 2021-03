Outriders: prenota la Day One Edition su Amazon e ottieni il DLC Hell's Rangers

Manca poco all'arrivo di Outriders, se siete interessati al nuovo gioco di Square Enix e People Can Fly vi segnaliamo la Day One Edition in preordine su Amazon, questa edizione speciale include anche vari bonus in-game per iniziare l'avventura con il piede giusto.

Nello specifico questa versione include un copia del gioco e il DLC Hell's Rangers Content Pack che da accesso a set di attrezzatura maschili e femminili, un arsenale di 11 armi uniche, mod e decalcomanie per i veicoli.

Set di equipaggiamento Hell’s Rangers

Arsenale di 11 armi uniche Hell’s Rangers

Mod e decalcomanie per il convoglio Hell’s Rangers

Outriders Day One Edition è in preordine su Amazon nei formati PC, PS4, PS5 e Xbox (Xbox One e Xbox Series X/S) al prezzo di 74.99 euro con consegna prevista in tempo per il day one fissato per il primo aprile. Vi ricordiamo che Outriders è gratis su Game Pass per console Android e Xbox, in ogni caso è possibile acquistare su Amazon la Day One Edition che include i bonus digitali elencati qui sopra.

