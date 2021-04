Outriders: le prime ore sul pianeta Enoch, in attesa della recensione

Abbiamo trascorso qualche ora sul pianeta Enoch con Outriders, il nuovo sparatutto di People Can Fly, disponibile sin dal giorno di lancio su Xbox Game Pass. Ci sta piacendo? Vi raccontiamo le nostre impressioni prima della recensione finale.

L'impatto iniziale con l'opera degli autori di Bulletstorm e Gears of War Judgment, inutile nasconderlo, non è dei più incoraggianti. Le prime battute dell'avventura si focalizzano infatti su aspetti che avrebbero potuto (e dovuto) rimanere in secondo piano: ci riferiamo al lento incipit della campagna principale, come pure alla progressione claudicante di una storia poco attraente e incapace di lasciare il segno.

Una volta superata questa prima fase, gli inciampi sulla narrazione e sul world building cedono però il passo a un'esperienza sparatutto dai ritmi che si fanno sempre più serrati, con un'indole "rissosa" che emerge in tutta la sua prepotenza nella progressione delle attività da svolgere e, soprattutto, nell'evoluzione dell'equipaggiamento da sbloccare per ciascuna delle quattro classi personaggio selezionabili.

Per tutti gli approfondimenti sui temi trattati nel video che campeggia a inizio articolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale a firma di Francesco Fossetti con il resoconto delle prime ore trascorse sul pianeta Enoch di Outriders.