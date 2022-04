Outriders tra i primi giochi gratis a maggio con Google Stadia Pro

Google ha annunciato i primi tre giochi che gli abbonti a Stadia Pro potranno riscattare senza costi aggiuntivi a partire dal mese di maggio. Si tratta di un'ondata parziale, e ai titoli rivelati oggi si andranno ad affiancare altri che saranno annunciati nei prossimi giorni.

A guidare l'elenco dei giochi gratuiti con Google Stadia Pro abbiamo Outriders, il looter-shooter di Square-Enix sviluppato da People Can Fly riscattabile dagli abbonati dal primo maggio. Se siete alla ricerca di un'esperienza longeva e caratterizzata dalla presenza di elementi RPG e arricchito da una componente cooperativa, lo sparatutto in terza persona potrebbe fare al caso vostro. Se siete curiosi di saperne di più, potete consultare la nostra Recensione di Outriders.

Gli altri due titoli rispondono ai nomi di Lumote: The Mastermote Chronicles, puzzle platformer 3D già anticipato nei giorni scorsi con un trailer, e PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls, la trasposizione videoludica dell'omonima serie TV canadese.

Non sappiamo ancora quali giochi lasceranno il catalogo Pro il 30 aprile, nel mentre continuiamo ad attendere Deliver Us The Moon, il cui arrivo nel servizio è stato rimandato. I nuovi titoli Pro vengono solitamente introdotti allo scoccare della mezzanotte della data indicata. Potete visitare lo Store di Stadia su Android, iOS o sul Web per richiedere i giochi Stadia Pro di maggio 2022, che si uniranno alla lista apposit o che potete anche trovare manualmente tramite l'interfaccia del servizio.