Outriders: su PS4 e Xbox One 'non avrà i problemi di Cyberpunk', promette People Can Fly

Nonostante le difficoltà di sviluppo legate alla riorganizzazione del lavoro in remoto per l'emergenza Coronavirus, gli sviluppatori di People Can Fly promettono che le versioni PS4 e Xbox One di Outriders non avranno i medesimi problemi riscontrati da CD Projekt con Cyberpunk 2077.

Il direttore Bartek Kmita e lo sviluppatore capo Piotr Nowakowski forniscono questo importante chiarimento ai redattori di GamingBolt nel corso della recente intervista incentrata sulla longevità della campagna di Outriders e sui contenuti accessibili nella fase endgame.

I due esponenti della software house polacca si ricollegano alle ormai note difficoltà di CD Projekt con Cyberpunk 2077 e spiegano che "non sappiamo esattamente quali sfide abbia affrontato CD Projekt con quel gioco. Come tutti abbiamo visto i risultati di quel lavoro e le cose non sono andate come previsto, ma è difficile capire cosa sia accaduto. Certo, anche noi abbiamo dovuto fronteggiare diversi problemi ma crediamo di averli superati".

Kmita e Nowakowski invitano perciò gli utenti di PS4 e Xbox One a "non temere" le versioni last gen di Outriders poiché "le sfide che abbiamo dovuto superare con queste versioni non sono come quelle di Cyberpunk, e se guardiamo a come il nostro gioco viene riprodotto su PS4 e Xbox One capiamo che funziona bene. Ci sentiamo 'coperti' sia sull'attuale che sulla precedente generazione di console. Perciò sì, non ci aspettiamo di avere problemi simili a quelli di altri sviluppatori".

Per scoprirlo, non ci resta che attendere fino all'1 aprile e immergerci nelle atmosfere sci-fi di Outriders insieme a tutti coloro che attendono l'uscita di questo ambizioso sparatutto votato al multiplayer cooperativo su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S.